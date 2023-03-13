Севастьяновъ Алексѣй
Место рожденияАлександровка
Дата рождения17.05.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1862
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1890
Сын: Севастьяновъ Максимъ
Мать ребёнка: Севастьянова (Шонгина) Анна
Рождение ребёнка
28.09.1892
Сын: Севастьяновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Севастьянова (Шонгина) Анна
Рождение ребёнка
06.11.1894
Дочь: (Севастьянова) Стефанида
Мать ребёнка: Севастьянова (Шонгина) Анна
Рождение ребёнка
06.12.1902
Дочь: (Севастьянова) Марія
Мать ребёнка: Севастьянова (Шонгина) Анна