Севастьяновъ Алексѣй — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьяновъ Алексѣй

Место рождения

Александровка

Дата рождения

17.05.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1862

Отец: Севастьяновъ Трофимъ

Мать: Севастьянова (Бусарева) Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова (Шонгина) Анна

Рождение ребёнка
18.01.1890

Сын: Севастьяновъ Максимъ

Мать ребёнка: Севастьянова (Шонгина) Анна

Рождение ребёнка
28.09.1892

Сын: Севастьяновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Севастьянова (Шонгина) Анна

Рождение ребёнка
06.11.1894

Дочь: (Севастьянова) Стефанида

Мать ребёнка: Севастьянова (Шонгина) Анна

Рождение ребёнка
06.12.1902

Дочь: (Севастьянова) Марія

Мать ребёнка: Севастьянова (Шонгина) Анна

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