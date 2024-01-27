Сливкова (Богданова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливкова (Богданова) Евдокия Николаевна

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Место рождения

с.Ново-Селим Турция

Дата рождения

01.10.1908

Дата смерти

11.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1908

Отец: Богданов Николай Кондратьевич

Мать: Богданова Пелагея Палага Степановна

с.Ново-Селим Турция
Рождение ребёнка
1927

Сын: Сливков Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Сливков Алексей Яковлевич

Россия
Рождение ребёнка
10.09.1933

Дочь: Лоскутова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Сливков Алексей Яковлевич

Россия
Рождение ребёнка
24.09.1935

Дочь: Чепик Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Сливков Алексей Яковлевич

Россия
Смерть
11.02.1993
г.Пятигорск
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