Сливкова (Богданова) Евдокия Николаевна
Место рожденияс.Ново-Селим Турция
Дата рождения01.10.1908
Дата смерти11.02.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1908
с.Ново-Селим Турция
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Сливков Алексей Яковлевич
Россия
Рождение ребёнка
10.09.1933
Дочь: Лоскутова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Сливков Алексей Яковлевич
Россия
Рождение ребёнка
24.09.1935
Дочь: Чепик Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Сливков Алексей Яковлевич
Россия
Смерть
11.02.1993
г.Пятигорск