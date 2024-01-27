Лоскутова (Сливкова) Мария Алексеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.09.1933
Дата смерти11.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1933
Россия
Рождение ребёнка
13.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Семен Федотович
Рождение ребёнка
25.07.1961
Сын: Лоскутов Виктор Семенович
Отец ребёнка: Лоскутов Семен Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.1983
г.Лермонтов
Причина смерти: наехал каток, который сорвался под уклон