Лоскутова (Сливкова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутова (Сливкова) Мария Алексеевна

Лоскутова (Сливкова) Мария Алексеевна

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

10.09.1933

Дата смерти

11.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1933

Отец: Сливков Алексей Яковлевич

Мать: Сливкова Евдокия Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
13.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Семен Федотович

Рождение ребёнка
25.07.1961

Сын: Лоскутов Виктор Семенович

Отец ребёнка: Лоскутов Семен Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Семен Федотович

Смерть
11.02.1983
г.Лермонтов
Причина смерти: наехал каток, который сорвался под уклон
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close