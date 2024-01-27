Лоскутов Семен Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Семен Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1926

Дата смерти

18.09.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
25.07.1961

Сын: Лоскутов Виктор Семенович

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Мария Алексеевна

Смерть
18.09.1993
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