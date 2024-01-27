Лоскутов Семен Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1926
Дата смерти18.09.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
25.07.1961
Сын: Лоскутов Виктор Семенович
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.1993