Сливков Алексей Яковлевич
Место рожденияс.Ново-Селим Турция
Дата рождения25.11.1909
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
25.11.1909
Отец: Сливков (slivkoff) Яков Афанасьевич
Мать: Сливкова ?
с.Ново-Селим Турция
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Сливкова Евдокия Николаевна
Россия
Рождение ребёнка
10.09.1933
Дочь: Лоскутова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Сливкова Евдокия Николаевна
Россия
Рождение ребёнка
24.09.1935
Дочь: Чепик Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Сливкова Евдокия Николаевна
Россия
Смерть
?.04.1943
Причина смерти: пропал без вести на ВОВ