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Сливков Алексей Яковлевич

Место рождения

с.Ново-Селим Турция

Дата рождения

25.11.1909

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1909

Отец: Сливков (slivkoff) Яков Афанасьевич

Мать: Сливкова ?

с.Ново-Селим Турция
Рождение ребёнка
1927

Сын: Сливков Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Сливкова Евдокия Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
10.09.1933

Дочь: Лоскутова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Сливкова Евдокия Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
24.09.1935

Дочь: Чепик Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Сливкова Евдокия Николаевна

Россия
Смерть
?.04.1943
Причина смерти: пропал без вести на ВОВ
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