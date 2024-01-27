Сливкова ?
Место рождения1881
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.1909
Сын: Сливков Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Сливков (slivkoff) Яков Афанасьевич
с.Ново-Селим Турция
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Сливков (slivkoff) Яков Афанасьевич
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сливков Яковлевич
Отец ребёнка: Сливков (slivkoff) Яков Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
1914