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Сливкова ?

Место рождения

1881

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

1881
Рождение ребёнка
25.11.1909

Сын: Сливков Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Сливков (slivkoff) Яков Афанасьевич

с.Ново-Селим Турция
Рождение ребёнка
1913

Сын: Сливков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Сливков (slivkoff) Яков Афанасьевич

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сливков Яковлевич

Отец ребёнка: Сливков (slivkoff) Яков Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сливков (slivkoff) Яков Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
1914
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