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Андрей Михайлов

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

03.03.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: ?

Мать: ?

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Ульяния Андреева

Мать ребёнка: Параскева Феофилактова

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Носова Ефросиния Андреева

Мать ребёнка: Параскева Феофилактова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.08.1884

Сын: Карпенков Иван Андреев

Мать ребёнка: Параскева Феофилактова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.03.1888
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1889

Дочь: Ирина Андреева

Мать ребёнка: Параскева Феофилактова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Феофилактова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь, г.Поречье, Смоленской губернии
Похороны
Неизвестно
д. Сенино
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