Андрей Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти03.03.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Ульяния Андреева
Мать ребёнка: Параскева Феофилактова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Носова Ефросиния Андреева
Мать ребёнка: Параскева Феофилактова
Рождение ребёнка
30.08.1884
Мать ребёнка: Параскева Феофилактова
Смерть
03.03.1888
Рождение ребёнка
До 1889
Дочь: Ирина Андреева
Мать ребёнка: Параскева Феофилактова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Феофилактова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь, г.Поречье, Смоленской губернии
Похороны
Неизвестно
д. Сенино