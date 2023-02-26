?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Андрей Михайлов
Мать ребёнка: ?
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Михайлов
Мать ребёнка: ?