Питолин Александр Герасимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1793
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Питолина Марина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Питолина Агафья Александровна
Мать ребёнка: Питолина Марина Петровна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Питолин Егор Александрович
Мать ребёнка: Питолина Марина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Питолина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Питолина Марина Петровна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1824
Дочь: Сковородкина (Питолина) Марина Александровна
Мать ребёнка: Питолина Марина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Питолин Степан Александрович
Мать ребёнка: Питолина Марина Петровна
Смерть
Неизвестно