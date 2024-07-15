Сковородкина (Питолина) Марина Александровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1821 и 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1824
Бракосочетание
16.02.1842
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Сковородкина Юлиания Семёновна
Отец ребёнка: Сковородкин Семён Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Сковородкина Наталья Семёновна
Отец ребёнка: Сковородкин Семён Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Сковородкин Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Сковородкин Семён Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Коноплёва (Сковородкина) Акилина Семёновна
Отец ребёнка: Сковородкин Семён Михайлович
Смерть
Неизвестно