Сковородкина (Питолина) Марина Александровна Между 1821 и 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСковородкина (Питолина) Марина Александровна

Сковородкина (Питолина) Марина Александровна

Место рождения

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Между 1821 и 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1824

Отец: Питолин Александр Герасимович

Мать: Питолина Марина Петровна

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
16.02.1842

Муж: Сковородкин Семён Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Сковородкина Юлиания Семёновна

Отец ребёнка: Сковородкин Семён Михайлович

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Сковородкина Наталья Семёновна

Отец ребёнка: Сковородкин Семён Михайлович

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Сковородкин Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Сковородкин Семён Михайлович

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Коноплёва (Сковородкина) Акилина Семёновна

Отец ребёнка: Сковородкин Семён Михайлович

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.