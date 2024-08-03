Питолина Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Питолина Агафья Александровна
Отец ребёнка: Питолин Александр Герасимович
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Питолин Егор Александрович
Отец ребёнка: Питолин Александр Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Питолина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Питолин Александр Герасимович
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1824
Дочь: Сковородкина (Питолина) Марина Александровна
Отец ребёнка: Питолин Александр Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Питолин Степан Александрович
Отец ребёнка: Питолин Александр Герасимович
Смерть
Неизвестно