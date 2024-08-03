Питолина Марина Петровна Около 1793 — найти родственников по фамилии на Familio
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Питолина Марина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питолин Александр Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Питолина Агафья Александровна

Отец ребёнка: Питолин Александр Герасимович

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Питолин Егор Александрович

Отец ребёнка: Питолин Александр Герасимович

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Питолина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Питолин Александр Герасимович

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1824

Дочь: Сковородкина (Питолина) Марина Александровна

Отец ребёнка: Питолин Александр Герасимович

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Питолин Степан Александрович

Отец ребёнка: Питолин Александр Герасимович

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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