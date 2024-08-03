Питолина Опросинья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питолина Опросинья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питолин Кирилл Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Питолина Агафья Кирилловна

Отец ребёнка: Питолин Кирилл Герасимович

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Питолин Александр Герасимович

Отец ребёнка: Питолин Кирилл Герасимович

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Питолин Савва Кириллович

Отец ребёнка: Питолин Кирилл Герасимович

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
Неизвестно

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