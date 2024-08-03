Питолин Кирилл Герасимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Питолина Марфа Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Питолина Агафья Кирилловна
Мать ребёнка: Питолина Опросинья Гавриловна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Питолин Александр Герасимович
Мать ребёнка: Питолина Опросинья Гавриловна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Питолина Опросинья Гавриловна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
Неизвестно