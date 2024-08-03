Питолин Кирилл Герасимович Около 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Питолин Кирилл Герасимович

Место рождения

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Питолин Герасим Петрович

Мать: Питолина Устинья Кондратьевна

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Питолина Марфа Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Питолина Опросинья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Питолина Агафья Кирилловна

Мать ребёнка: Питолина Опросинья Гавриловна

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Питолин Александр Герасимович

Мать ребёнка: Питолина Опросинья Гавриловна

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Питолин Савва Кириллович

Мать ребёнка: Питолина Опросинья Гавриловна

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
Неизвестно

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