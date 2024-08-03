Питолина Устинья Кондратьевна Около 1746 — найти родственников по фамилии на Familio
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Питолина Устинья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Питолин Кирилл Герасимович

Отец ребёнка: Питолин Герасим Петрович

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Питолина Анастасия Герасимовна

Отец ребёнка: Питолин Герасим Петрович

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
1786
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Питолина Федосья Герасимовна

Отец ребёнка: Питолин Герасим Петрович

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)

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