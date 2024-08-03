Питолина Устинья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Питолин Кирилл Герасимович
Отец ребёнка: Питолин Герасим Петрович
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Питолина Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Питолин Герасим Петрович
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
1786
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Питолина Федосья Герасимовна
Отец ребёнка: Питолин Герасим Петрович
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)