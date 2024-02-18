Тархов Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тархов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тархова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Тархова Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тархова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Тархова Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тархова Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Тархова Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тархова Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тархова Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тархов Александр Федорович
Мать ребёнка: Тархова Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тархова Наталья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно