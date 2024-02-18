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Тархов Фёдор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тархов Петр Алексеевич

Мать: Тархова Феодосья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тархова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Тархова Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тархова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Тархова Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тархова Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Тархова Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тархов Петр Федоровчи

Мать ребёнка: Тархова Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тархов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Тархова Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тархов Александр Федорович

Мать ребёнка: Тархова Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тархов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Тархова Наталья Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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