Тархова Наталья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тархова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Тархов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тархова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Тархов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тархова Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Тархов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тархов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тархов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тархов Александр Федорович
Отец ребёнка: Тархов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тархов Фёдор Петрович
Смерть
Неизвестно