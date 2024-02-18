Тархова Наталья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тархова Наталья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тархова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Тархов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тархова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Тархов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тархова Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Тархов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тархов Петр Федоровчи

Отец ребёнка: Тархов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тархов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Тархов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тархов Александр Федорович

Отец ребёнка: Тархов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тархов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Тархов Фёдор Петрович

Смерть
Неизвестно

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