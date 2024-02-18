Тархов Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тархов Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тархов Фёдор Петрович

Мать: Тархова Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шверина (Тархова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Ренова Феодосья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тархов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Ренова Феодосья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ренова Феодосья Александровна

Смерть
Неизвестно

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