Тархов Дмитрий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тархов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тархов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тархов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тархова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проничкина (Тархова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тархов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно