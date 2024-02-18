Тархов Дмитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тархов Дмитрий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тархов Фёдор Петрович

Мать: Тархова Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тархов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тархов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тархов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тархова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проничкина (Тархова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тархов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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