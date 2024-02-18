Тархов Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тархов Алексей (Иванович?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тархова Мария Петровна
Мать ребёнка: Тархова Феодосья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тархова Анна Петровна
Мать ребёнка: Тархова Феодосья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тархова Феодосья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тархова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Тархова Феодосья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тархова Феодосья Матвеевна
Смерть
Неизвестно