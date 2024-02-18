Тархов Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тархов Петр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тархов Алексей (Иванович?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тархова Мария Петровна

Мать ребёнка: Тархова Феодосья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тархова Анна Петровна

Мать ребёнка: Тархова Феодосья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тархов Николай Петрович

Мать ребёнка: Тархова Феодосья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тархова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Тархова Феодосья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тархов Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Тархова Феодосья Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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