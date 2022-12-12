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Самылова Татьяна Назаровна

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Место рождения

Загоски, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1876 ст.

Дата смерти

16.05.1948 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876 ст.

Отец: Самылов Назар Григорьевич

Мать: - Парасковья Ивановна

Загоски, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
05.11.1895

Муж: Лысов Евдоким Иванович

Бракосочетание
05.11.1895 ст.

Муж: Лысов Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
11.12.1896 ст.

Сын: Лысов Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1899 ст.

Сын: Лысов мертворожд. Евдокимович

Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1900 ст.

Дочь: Лысова Александра Евдокимовна

Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1902 ст.

Дочь: Лысова Екатерина Евдокимовна

Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1905 ст.

Сын: Лысов Георгий Евдокимович

Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1906 ст.

Сын: Лысов Фёдор Евдокимович

Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1907 ст.

Дочь: Лысова Серафима Евдокимовна

Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1910 ст.

Дочь: Лысова Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1913 ст.

Дочь: Лысова Наталья Евдокимовна

Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1917 ст.

Дочь: Лысова Таисия Евдокимовна

Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1918 ст.

Дочь: Лысова Таисия' Евдокимовна

Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.05.1948 ст.
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