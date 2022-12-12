Самылова Татьяна Назаровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876 ст.
Дата смерти16.05.1948 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Самылов Назар Григорьевич
Мать: - Парасковья Ивановна
Сын: Лысов Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович
Сын: Лысов мертворожд. Евдокимович
Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович
Дочь: Лысова Александра Евдокимовна
Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович
Дочь: Лысова Екатерина Евдокимовна
Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович
Сын: Лысов Георгий Евдокимович
Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович
Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович
Дочь: Лысова Серафима Евдокимовна
Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович
Дочь: Лысова Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович
Дочь: Лысова Наталья Евдокимовна
Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович
Дочь: Лысова Таисия Евдокимовна
Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович
Дочь: Лысова Таисия' Евдокимовна
Отец ребёнка: Лысов Евдоким Иванович