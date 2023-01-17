- Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Парасковья Ивановна

- Парасковья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: - Иван -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.

Дочь: Самылова Татьяна Назаровна

Отец ребёнка: Самылов Назар Григорьевич

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
23.01.1889 ст.

Сын: Самылов Иван Назарович

Отец ребёнка: Самылов Назар Григорьевич

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1892 ст.

Сын: Самылов Алексей Назарович

Отец ребёнка: Самылов Назар Григорьевич

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
23.10.1893 ст.

Сын: Самылов Михаил Назарович

Отец ребёнка: Самылов Назар Григорьевич

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самылов Дмитрий Назарович

Отец ребёнка: Самылов Назар Григорьевич

Загоски, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close