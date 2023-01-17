- Парасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: - Иван -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.
Дочь: Самылова Татьяна Назаровна
Отец ребёнка: Самылов Назар Григорьевич
Рождение ребёнка
23.01.1889 ст.
Отец ребёнка: Самылов Назар Григорьевич
Рождение ребёнка
02.01.1892 ст.
Сын: Самылов Алексей Назарович
Отец ребёнка: Самылов Назар Григорьевич
Рождение ребёнка
23.10.1893 ст.
Отец ребёнка: Самылов Назар Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самылов Дмитрий Назарович
Отец ребёнка: Самылов Назар Григорьевич
Смерть
Неизвестно