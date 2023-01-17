Самылов Назар Григорьевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1852 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.
Дочь: Самылова Татьяна Назаровна
Мать ребёнка: - Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
23.01.1889 ст.
Мать ребёнка: - Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1892 ст.
Сын: Самылов Алексей Назарович
Мать ребёнка: - Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1893 ст.
Мать ребёнка: - Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самылов Дмитрий Назарович
Мать ребёнка: - Парасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно