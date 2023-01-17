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Самылов Назар Григорьевич

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Место рождения

Загоски, город Киров, Кировская область

Дата рождения

11.10.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1852 ст.

Отец: Самылов Григорий Филимонович

Мать: - Василиса Кузьминична

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.

Дочь: Самылова Татьяна Назаровна

Мать ребёнка: - Парасковья Ивановна

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
23.01.1889 ст.

Сын: Самылов Иван Назарович

Мать ребёнка: - Парасковья Ивановна

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1892 ст.

Сын: Самылов Алексей Назарович

Мать ребёнка: - Парасковья Ивановна

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
23.10.1893 ст.

Сын: Самылов Михаил Назарович

Мать ребёнка: - Парасковья Ивановна

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самылов Дмитрий Назарович

Мать ребёнка: - Парасковья Ивановна

Загоски, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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