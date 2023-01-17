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- Василиса Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: - Кузьма -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1823 ст.

Сын: Самылов Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1830 ст.

Дочь: Самылова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Самылова Агрипина Григорьевна

Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Самылов Яким Григорьевич

Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Самылова Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Самылов Прокопий Григорьевич

Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Самылова Федосья Григорьевна

Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Самылов Антон Григорьевич

Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Самылов Лаврентий Григорьевич

Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Самылова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
11.05.1848 ст.

Дочь: Самылова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
04.07.1849 ст.

Дочь: Самылова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
11.10.1852 ст.

Сын: Самылов Назар Григорьевич

Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович

Загоски, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
До 1852 ст.

Муж: Самылов Григорий Филимонович

Рождение ребёнка
Вычислено 13.12.1853 ст.

Сын: Самылов Спиридон Григорьевич

Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
13.12.1855 ст.

Сын: Самылов Даниил Григорьевич

Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович

Загоски, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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