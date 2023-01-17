- Василиса Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: - Кузьма -
Мать: не указана
Сын: Самылов Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович
Дочь: Самылова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович
Дочь: Самылова Агрипина Григорьевна
Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович
Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович
Дочь: Самылова Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович
Сын: Самылов Прокопий Григорьевич
Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович
Дочь: Самылова Федосья Григорьевна
Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович
Сын: Самылов Антон Григорьевич
Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович
Сын: Самылов Лаврентий Григорьевич
Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович
Дочь: Самылова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович
Дочь: Самылова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович
Дочь: Самылова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович
Сын: Самылов Назар Григорьевич
Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович
Сын: Самылов Спиридон Григорьевич
Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович
Сын: Самылов Даниил Григорьевич
Отец ребёнка: Самылов Григорий Филимонович