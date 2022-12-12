Лысова Анна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова Анна Евдокимовна

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

30.10.1910 ст.

Дата смерти

10.02.1994

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Вычислено 1876 г.р.

Дети

1939 г.р.
1944 г.р.
1946 г.р.
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1952 г.р.
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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1910 ст.

Отец: Лысов Евдоким Иванович

Мать: Самылова Татьяна Назаровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1939

Сын: Видякин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Видякин Владимир Николаевич

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
23.10.1944

Сын: Видякин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Видякин Владимир Николаевич

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
06.03.1946

Сын: Видякин Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Видякин Владимир Николаевич

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
30.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Видякин Владимир Николаевич

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
03.07.1952

Дочь: Видякина Галина Владимировна

Отец ребёнка: Видякин Владимир Николаевич

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
10.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Видякин Владимир Николаевич

Русское, город Киров, Кировская область
Смерть
10.02.1994
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