Лысова Анна Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения30.10.1910 ст.
Дата смерти10.02.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1910 ст.
Отец: Лысов Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1939
Сын: Видякин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Видякин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
23.10.1944
Сын: Видякин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Видякин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
06.03.1946
Сын: Видякин Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Видякин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
30.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Видякин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
03.07.1952
Дочь: Видякина Галина Владимировна
Отец ребёнка: Видякин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
10.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Видякин Владимир Николаевич
Смерть
10.02.1994