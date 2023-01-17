Видякин Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.08.1913 ст.
Дата смерти09.01.1982 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1913 ст.
Отец: Видякин Николай Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1939
Сын: Видякин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Лысова Анна Евдокимовна
Рождение ребёнка
23.10.1944
Сын: Видякин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Лысова Анна Евдокимовна
Рождение ребёнка
06.03.1946
Сын: Видякин Леонид Владимирович
Мать ребёнка: Лысова Анна Евдокимовна
Рождение ребёнка
30.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лысова Анна Евдокимовна
Рождение ребёнка
03.07.1952
Дочь: Видякина Галина Владимировна
Мать ребёнка: Лысова Анна Евдокимовна
Рождение ребёнка
10.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лысова Анна Евдокимовна
Смерть
09.01.1982 ст.