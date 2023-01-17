Видякин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видякин Владимир Николаевич

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Место рождения

Русское, город Киров, Кировская область

Дата рождения

06.08.1913 ст.

Дата смерти

09.01.1982 ст.

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1939 г.р.
1944 г.р.
1946 г.р.
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1952 г.р.
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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1913 ст.

Отец: Видякин Николай Иванович

Мать: не указана

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
13.09.1939

Сын: Видякин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Лысова Анна Евдокимовна

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
23.10.1944

Сын: Видякин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Лысова Анна Евдокимовна

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
06.03.1946

Сын: Видякин Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Лысова Анна Евдокимовна

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
30.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лысова Анна Евдокимовна

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
03.07.1952

Дочь: Видякина Галина Владимировна

Мать ребёнка: Лысова Анна Евдокимовна

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
10.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лысова Анна Евдокимовна

Русское, город Киров, Кировская область
Смерть
09.01.1982 ст.
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