Лысова Серафима Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова Серафима Евдокимовна

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

26.07.1907 ст.

Дата смерти

29.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1907 ст.

Отец: Лысов Евдоким Иванович

Мать: Самылова Татьяна Назаровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1928

Сын: Синцов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Синцов Николай Михайлович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1932

Сын: Синцов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Синцов Николай Михайлович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1938

Сын: Синцов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Синцов Николай Михайлович

Смерть
29.07.1991
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