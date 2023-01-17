Лысова Серафима Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения26.07.1907 ст.
Дата смерти29.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1907 ст.
Отец: Лысов Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1928
Отец ребёнка: Синцов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
20.10.1932
Сын: Синцов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Синцов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
17.02.1938
Сын: Синцов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Синцов Николай Михайлович
Смерть
29.07.1991