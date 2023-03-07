Синцов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.12.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1903 ст.
Отец: Синцов Михаил Прокофьевич
Мать: - Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
18.07.1928
Мать ребёнка: Лысова Серафима Евдокимовна
Рождение ребёнка
20.10.1932
Сын: Синцов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Лысова Серафима Евдокимовна
Рождение ребёнка
17.02.1938
Сын: Синцов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Лысова Серафима Евдокимовна
Смерть
Неизвестно