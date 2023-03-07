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Синцов Николай Михайлович

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Место рождения

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.12.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1903 ст.

Отец: Синцов Михаил Прокофьевич

Мать: - Татьяна Александровна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1928

Сын: Синцов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Лысова Серафима Евдокимовна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1932

Сын: Синцов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Лысова Серафима Евдокимовна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1938

Сын: Синцов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Лысова Серафима Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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