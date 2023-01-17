- Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1903 ст.
Сын: Синцов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Синцов Михаил Прокофьевич
Рождение ребёнка
09.01.1911 ст.
Отец ребёнка: Синцов Михаил Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синцов Михаил Прокофьевич