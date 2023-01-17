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- Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1903 г.р.
1911 г.р.
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Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1903 ст.

Сын: Синцов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Синцов Михаил Прокофьевич

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1911 ст.

Сын: Синцов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Синцов Михаил Прокофьевич

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синцов Михаил Прокофьевич

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
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