Синцов Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1928
Дата смерти01.10.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1928
Рождение ребёнка
17.04.1955
Сын: Синцов Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Наймушина Таисья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наймушина Таисья Григорьевна
Смерть
01.10.1976