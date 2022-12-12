Синцов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинцов Виктор Николаевич

Синцов Виктор Николаевич

avatar

Место рождения

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

18.07.1928

Дата смерти

01.10.1976

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1928

Отец: Синцов Николай Михайлович

Мать: Лысова Серафима Евдокимовна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1955

Сын: Синцов Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Наймушина Таисья Григорьевна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наймушина Таисья Григорьевна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.10.1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close