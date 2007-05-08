Наймушина Таисья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушина Таисья Григорьевна

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Место рождения

д. Тупицыны (Истобенский сельсовет)

Дата рождения

11.10.1928

Дата смерти

08.05.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1928

Отец: Наймушин Григорий -

Мать: не указана

д. Тупицыны (Истобенский сельсовет)
Рождение ребёнка
17.04.1955

Сын: Синцов Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Синцов Виктор Николаевич

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синцов Виктор Николаевич

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.05.2007
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