Наймушина Таисья Григорьевна
Место рожденияд. Тупицыны (Истобенский сельсовет)
Дата рождения11.10.1928
Дата смерти08.05.2007
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1928
Отец: Наймушин Григорий -
Мать: не указана
д. Тупицыны (Истобенский сельсовет)
Рождение ребёнка
17.04.1955
Сын: Синцов Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Синцов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синцов Виктор Николаевич
Смерть
08.05.2007