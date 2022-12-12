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Попов Николай Степанович

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Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

19.09.1894 ст.

Дата смерти

28.04.1969

Пол

Мужской

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1894 ст.

Отец: Попов Степан Кондратьевич

Мать: Попова Елена Ивановна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Образование
1903
Липецк, город Липецк, Липецкая область
церковно-приходская школа
Работа или профессия
С ?.05.1907 по ?.10.1909
Липецк, город Липецк, Липецкая область
письмоводитель у податного инспектора
Образование
1907
Липецк, город Липецк, Липецкая область
3-х классное городское училище
Работа или профессия
С ?.10.1909 по ?.08.1910
Липецк, город Липецк, Липецкая область
регистратор Акцизного управления
Работа или профессия
С ?.08.1910 по ?.08.1911
упаковщик посудного склада (хутор Романово, Северный Кавказ)
Работа или профессия
С ?.08.1911 по ?.11.1913
Липецк, город Липецк, Липецкая область
конторщик на железных рудниках
Образование
С ?.12.1913 по ?.05.1915
Полтава, Полтавська область
Полтавское 4-классное землемерное училище
Работа или профессия
С ?.05.1915 по ?.02.1916
Полтава, Полтавська область
чертежник Полтавской губернской чертёжной конторы
Военная служба
С ?.02.1916 по ?.09.1916
ратник ополчения Юго-Западный фронт
Образование
С ?.09.1916 по 22.12.1916 ст.
Житомир, Житомирська область
юнкер 2-й Житомирской школы прапорщиков государственного ополчения Юго-Западного фронта
Военная служба
С 22.12.1916 по ?.03.1917
Житомир, Житомирська область
на лечении в 437-м запасном полевом военном госпитале
Военная служба
С ?.03.1917 по ?.11.1917
Винница, Вінницька область
прапорщик 1-й запасной роты 4-го запасного полка Юго-Западного фронта
Работа или профессия
06.06.1917
Винница, Вінницька область
член РСДРП(б) партийная организация 4-го запасного полка Юго-Западного фронта
Военная служба
С 18.10.1917 по 23.10.1917
Винница, Вінницька область
вооружённое восстание под руководством подпоручика Зубрилина и Евгении Бош, участники которого попытались передать власть революционному комитету рабочих и солдатских депутатов
Работа или профессия
С ?.12.1917 по ?.06.1919
Липецк, город Липецк, Липецкая область
народный комиссар финансов, просвещения и труда Липецкого уездного исполнительного комитета
Работа или профессия
С ?.07.1919 по ?.12.1919
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
секретарь Тамбовского губернского комитета РКП(б) член Военсовета / комиссар штаба Тамбовского укрепрайона
Работа или профессия
С ?.01.1920 по ?.03.1921
Винница, Вінницька область
секретарь Подольского губернского комитета КП(б)У [Коммунистической Партии Украины]
Работа или профессия
С ?.04.1921 по ?.06.1922
заведующий организационно-инструкторским отделом Запорожского губернского комитета КП(б)У
Работа или профессия
С ?.07.1922 по ?.06.1923
Полтава, Полтавська область
заведующий организационно-инструкторским отделом Полтавского губернского комитета КП(б)У
Работа или профессия
С ?.07.1923 по ?.05.1924
Харьков, Харківська область
заведующий организационно-инструкторским отделом Харьковского губернского комитета КП(б)У
Работа или профессия
С ?.06.1924 по ?.03.1925
Харьков, Харківська область
заведующий Губвнуторгом / начальник политотдела / член правления губернского союза потребительских обществ / член президиума Губпрофсовета Харьковского губернского комитета КП(б)У
Работа или профессия
С ?.04.1925 по ?.11.1925
Харьков, Харківська область
заместитель народного комиссара внутренней торговли Украинской ССР
Работа или профессия
С ?.12.1925 по ?.05.1926
Харьков, Харківська область
заместитель уполномоченного наркома внешней торговли при СНК Украинской ССР
Работа или профессия
С ?.06.1926 по ?.07.1928
торгпред Украинской ССР при торговом представительстве СССР в Германии (г. Берлин)
Работа или профессия
С ?.08.1928 по ?.03.1930
Харьков, Харківська область
заместитель наркома торговли Украинской ССР
Работа или профессия
С ?.04.1930 по ?.02.1932
Харьков, Харківська область
заместитель председателя Госплана Украинской ССР
Работа или профессия
С ?.03.1932 по ?.07.1934
торгпред СССР в Австрии (г. Вена)
Работа или профессия
С ?.08.1934 по ?.07.1936
Москва, город федерального значения Москва
уполномоченный Народного Комиссариата внешней торговли при СНК СССР
Работа или профессия
С ?.07.1936 по ?.04.1938
торгпред СССР во Франции (г. Париж)
Работа или профессия
С ?.04.1938 по ?.08.1939
Москва, город федерального значения Москва
заведующий издательским отделом / консультант президиума Всесоюзной торговой палаты
Работа или профессия
С ?.08.1939 по ?.05.1941
Москва, город федерального значения Москва
начальник плановой группы Гормашучета
Образование
1939
Москва, город федерального значения Москва
вечерняя средняя школа для взрослых
Работа или профессия
С ?.05.1941 по ?.04.1943
Москва, город федерального значения Москва
заместитель начальника планово-финансового управления наркомата [коммунального] хоз[яйства] РСФСР
Работа или профессия
С ?.04.1943 по ?.02.1944
Москва, город федерального значения Москва
учёный секретарь наркомата [коммунального] хоз[яйства] РСФСР
Работа или профессия
С ?.02.1944 по ?.07.1946
Москва, город федерального значения Москва
начальник отдела учёта, распределения и подготовки рабочих кадров [коммунального] хоз[яйства] РСФСР
Работа или профессия
С ?.07.1946 по ?.09.1947
Москва, город федерального значения Москва
заместитель начальника планово-финансового управления министерства коммунального хозяйства РСФСР
Работа или профессия
С ?.09.1951
Москва, город федерального значения Москва
старший научный сотрудник Академии коммунального хозяйства
Образование
1951
Москва, город федерального значения Москва
кандидатский минимум
Образование
1952
Москва, город федерального значения Москва
кандидат экономических наук
Награда
1967
Липецк, город Липецк, Липецкая область
присвоено звание почётного гражданина города Липецка
Смерть
28.04.1969
Москва, город федерального значения Москва
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