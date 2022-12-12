Попов Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения19.09.1894 ст.
Дата смерти28.04.1969
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1894 ст.
Отец: Попов Степан Кондратьевич
Мать: Попова Елена Ивановна
Образование
1903
церковно-приходская школа
Работа или профессия
С ?.05.1907 по ?.10.1909
письмоводитель у податного инспектора
Образование
1907
3-х классное городское училище
Работа или профессия
С ?.10.1909 по ?.08.1910
регистратор Акцизного управления
Работа или профессия
С ?.08.1910 по ?.08.1911
упаковщик посудного склада (хутор Романово, Северный Кавказ)
Работа или профессия
С ?.08.1911 по ?.11.1913
конторщик на железных рудниках
Образование
С ?.12.1913 по ?.05.1915
Полтавское 4-классное землемерное училище
Работа или профессия
С ?.05.1915 по ?.02.1916
чертежник Полтавской губернской чертёжной конторы
Военная служба
С ?.02.1916 по ?.09.1916
ратник ополчения Юго-Западный фронт
Образование
С ?.09.1916 по 22.12.1916 ст.
юнкер 2-й Житомирской школы прапорщиков государственного ополчения Юго-Западного фронта
Военная служба
С 22.12.1916 по ?.03.1917
на лечении в 437-м запасном полевом военном госпитале
Военная служба
С ?.03.1917 по ?.11.1917
прапорщик 1-й запасной роты 4-го запасного полка Юго-Западного фронта
Работа или профессия
06.06.1917
член РСДРП(б) партийная организация 4-го запасного полка Юго-Западного фронта
Военная служба
С 18.10.1917 по 23.10.1917
вооружённое восстание под руководством подпоручика Зубрилина и Евгении Бош, участники которого попытались передать власть революционному комитету рабочих и солдатских депутатов
Работа или профессия
С ?.12.1917 по ?.06.1919
народный комиссар финансов, просвещения и труда Липецкого уездного исполнительного комитета
Работа или профессия
С ?.07.1919 по ?.12.1919
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
секретарь Тамбовского губернского комитета РКП(б) член Военсовета / комиссар штаба Тамбовского укрепрайона
Работа или профессия
С ?.01.1920 по ?.03.1921
секретарь Подольского губернского комитета КП(б)У [Коммунистической Партии Украины]
Работа или профессия
С ?.04.1921 по ?.06.1922
заведующий организационно-инструкторским отделом Запорожского губернского комитета КП(б)У
Работа или профессия
С ?.07.1922 по ?.06.1923
заведующий организационно-инструкторским отделом Полтавского губернского комитета КП(б)У
Работа или профессия
С ?.07.1923 по ?.05.1924
заведующий организационно-инструкторским отделом Харьковского губернского комитета КП(б)У
Работа или профессия
С ?.06.1924 по ?.03.1925
заведующий Губвнуторгом / начальник политотдела / член правления губернского союза потребительских обществ / член президиума Губпрофсовета Харьковского губернского комитета КП(б)У
Работа или профессия
С ?.04.1925 по ?.11.1925
заместитель народного комиссара внутренней торговли Украинской ССР
Работа или профессия
С ?.12.1925 по ?.05.1926
заместитель уполномоченного наркома внешней торговли при СНК Украинской ССР
Работа или профессия
С ?.06.1926 по ?.07.1928
торгпред Украинской ССР при торговом представительстве СССР в Германии (г. Берлин)
Работа или профессия
С ?.08.1928 по ?.03.1930
заместитель наркома торговли Украинской ССР
Работа или профессия
С ?.04.1930 по ?.02.1932
заместитель председателя Госплана Украинской ССР
Работа или профессия
С ?.03.1932 по ?.07.1934
торгпред СССР в Австрии (г. Вена)
Работа или профессия
С ?.08.1934 по ?.07.1936
уполномоченный Народного Комиссариата внешней торговли при СНК СССР
Работа или профессия
С ?.07.1936 по ?.04.1938
торгпред СССР во Франции (г. Париж)
Работа или профессия
С ?.04.1938 по ?.08.1939
заведующий издательским отделом / консультант президиума Всесоюзной торговой палаты
Работа или профессия
С ?.08.1939 по ?.05.1941
начальник плановой группы Гормашучета
Образование
1939
вечерняя средняя школа для взрослых
Работа или профессия
С ?.05.1941 по ?.04.1943
заместитель начальника планово-финансового управления наркомата [коммунального] хоз[яйства] РСФСР
Работа или профессия
С ?.04.1943 по ?.02.1944
учёный секретарь наркомата [коммунального] хоз[яйства] РСФСР
Работа или профессия
С ?.02.1944 по ?.07.1946
начальник отдела учёта, распределения и подготовки рабочих кадров [коммунального] хоз[яйства] РСФСР
Работа или профессия
С ?.07.1946 по ?.09.1947
заместитель начальника планово-финансового управления министерства коммунального хозяйства РСФСР
Работа или профессия
С ?.09.1951
старший научный сотрудник Академии коммунального хозяйства
Образование
1951
кандидатский минимум
Образование
1952
кандидат экономических наук
Награда
1967
присвоено звание почётного гражданина города Липецка
Смерть
28.04.1969