Радовская (Кошаровская) София Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радовская (Кошаровская) София Анисимовна

Место рождения

Чернобыль, Київська область

Дата рождения

15.08.1922

Дата смерти

19.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1922

Отец: Кошаровский Анисим (Нисель) Яковлевич

Мать: Кошаровская Мария Соломоновна

Чернобыль, Київська область
Рождение ребёнка
11.10.1941

Сын: Радовский Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Радовский Яков Ефимович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.03.1948

Сын: Радовский Анисим

Отец ребёнка: Радовский Яков Ефимович

Томилино, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1956

Дочь: Королева Светлана Яковлевна

Отец ребёнка: Радовский Яков Ефимович

Томилино, Люберцы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радовский Игорь (Исер) Ефимович

Смерть
19.06.2001
Москва, город федерального значения Москва
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