Радовская (Кошаровская) София Анисимовна
Место рождения
Дата рождения15.08.1922
Дата смерти19.06.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1922
Рождение ребёнка
11.10.1941
Отец ребёнка: Радовский Яков Ефимович
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.03.1948
Сын: Радовский Анисим
Отец ребёнка: Радовский Яков Ефимович
Рождение ребёнка
14.02.1956
Дочь: Королева Светлана Яковлевна
Отец ребёнка: Радовский Яков Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.2001
Москва, город федерального значения Москва