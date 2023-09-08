Кошаровский Анисим (Нисель) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошаровский Анисим (Нисель) Яковлевич

Место рождения

Чернобыль, Київська область

Дата рождения

1885

Дата смерти

03.02.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Кошаровский Янкель (Яков)

Мать: не указана

Чернобыль, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рохля

Рождение ребёнка
1909

Сын: Кошаровский Аркадий

Мать ребёнка: Рохля

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кошаровский Наум

Мать ребёнка: Рохля

Рождение ребёнка
1913

Сын: Кошаровский Борис

Мать ребёнка: Рохля

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Кошаровская (Кошаровская) Роза

Мать ребёнка: Рохля

Рождение ребёнка
15.08.1922

Дочь: Радовская (Кошаровская) София Анисимовна

Мать ребёнка: Кошаровская Мария Соломоновна

Чернобыль, Київська область
Смерть
03.02.1948
Москва, город федерального значения Москва

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