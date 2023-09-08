Кошаровский Анисим (Нисель) Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти03.02.1948
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Кошаровский Янкель (Яков)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рохля
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кошаровский Аркадий
Мать ребёнка: Рохля
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кошаровский Наум
Мать ребёнка: Рохля
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кошаровский Борис
Мать ребёнка: Рохля
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Кошаровская (Кошаровская) Роза
Мать ребёнка: Рохля
Рождение ребёнка
15.08.1922
Дочь: Радовская (Кошаровская) София Анисимовна
Мать ребёнка: Кошаровская Мария Соломоновна
Смерть
03.02.1948
Москва, город федерального значения Москва