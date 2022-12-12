Томилино
Люберцы, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Местность Томилино209Московско-Казанская железная дорога, платформа Томилино. 0—Участковое попечительство о бедных, Общество благоустройства.
Дачн. мест. Томилино 209Московско-Казанская железная дорога, платформа Томилино. 0—Ренсковый погреб.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
42775Томилинораб.посёлок55°39'с.ш.37°56'в.д.N-37-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46748000071рп Томилинорабочий поселок