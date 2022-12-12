Шматкова (Головченко) Прасковья Федотовна
Место рождения
Дата рождения19.08.1900 ст.
Дата смерти?.03.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1900 ст.
Отец: Головченко Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Шматков Павел Ефимович
Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Шматко Пётр Павлович
Отец ребёнка: Шматков Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Шматков Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Шматко Валентина Павловна
Отец ребёнка: Шматков Павел Ефимович
Рождение ребёнка
13.08.1936
Дочь: Протасова Вера Павловна
Отец ребёнка: Шматков Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Шматко Лидия Павловна
Отец ребёнка: Шматков Павел Ефимович
Смерть
?.03.1959