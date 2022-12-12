Шматкова (Головченко) Прасковья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шматкова (Головченко) Прасковья Федотовна

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Место рождения

Карапыши, Київська область

Дата рождения

19.08.1900 ст.

Дата смерти

?.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1900 ст.

Отец: Головченко Федот

Мать: не указана

Карапыши, Київська область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Шматков Василий Павлович

Отец ребёнка: Шматков Павел Ефимович

Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Шматко Пётр Павлович

Отец ребёнка: Шматков Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Шматко Владимир Павлович

Отец ребёнка: Шматков Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Шматко Валентина Павловна

Отец ребёнка: Шматков Павел Ефимович

Рождение ребёнка
13.08.1936

Дочь: Протасова Вера Павловна

Отец ребёнка: Шматков Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Шматко Лидия Павловна

Отец ребёнка: Шматков Павел Ефимович

Смерть
?.03.1959
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