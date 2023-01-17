Головченко Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головченко Федот

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1900 ст.

Дочь: Шматкова Прасковья Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Карапыши, Київська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Головченко Илларион Федотович

Мать ребёнка: не указана

Карапыши, Київська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Головченко Михаил Федотович

Мать ребёнка: не указана

Карапыши, Київська область
Смерть
Неизвестно
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