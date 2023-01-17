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Шматков Василий Павлович

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Место рождения

Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

20.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Шматков Павел Ефимович

Мать: Шматкова Прасковья Федотовна

Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
?.04.1942
В апреле 1942 г. ушёл на фронт, служил в звании сержанта, в должности командира отделения 1-го гвардейского танкового корпуса 19-й гвардейской танковой бригады. Воевал под Сталинградом.
Призыв на военную службу
?.04.1942
Призван Чингирлауским РВК Западно-Казахстанской области
Ранение
?.08.1942
Был ранен в августе 1942 г., лежал в госпитале.
Смерть
20.11.1942
Серафимович, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Погиб близ г.Серафимовичи. Согласно хронике Великой Отечественной войны, в этот день 1-й танковый корпус вел бой с 22-й танковой дивизией немцев в районе хутора Песчаный Серафимовичского района Сталин... Показать все
Похороны
1942
Серафимович, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Захоронен на высоте 223 Серафимовичского района Сталинградской области
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