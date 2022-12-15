Протасова (Шматко) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПротасова (Шматко) Вера Павловна

Протасова (Шматко) Вера Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1936

Дата смерти

15.12.2022

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1936

Отец: Шматков Павел Ефимович

Мать: Шматкова Прасковья Федотовна

Бракосочетание
05.05.1955

Муж: Протасов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
27.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Протасов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
25.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Протасов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
02.10.1963

Дочь: Протасова Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Протасов Григорий Михайлович

Место жительства
1989
Кагарлык, Київська область
Киевская обл., г.Кагарлык, ул.Коммунарская д.38, кв.14
Смерть
15.12.2022
Кураповка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close