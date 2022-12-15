Протасова (Шматко) Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1936
Дата смерти15.12.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1936
Бракосочетание
05.05.1955
Рождение ребёнка
27.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Протасов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
25.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Протасов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
02.10.1963
Дочь: Протасова Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Протасов Григорий Михайлович
Место жительства
1989
Кагарлык, Київська область
Киевская обл., г.Кагарлык, ул.Коммунарская д.38, кв.14
Смерть
15.12.2022
Кураповка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
болезнь