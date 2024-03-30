Самовольникова (Костюкова) Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самовольникова (Костюкова) Мария Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1836

Отец: Костюков Кирилл Касьянович(Петрович)

Мать: Костюкова (Стерлягова) Мария Селиверстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самовольников Мирон Федорович

Рождение ребёнка
11.11.1857

Сын: Самовольников Иван Миронович

Отец ребёнка: Самовольников Мирон Федорович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.01.1859

Сын: Самовольников Иван Миронович

Отец ребёнка: Самовольников Мирон Федорович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Самовольникова Мария Мироновна

Отец ребёнка: Самовольников Мирон Федорович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1870

Дочь: Язева (Самовольникова) Татьяна Мироновна

Отец ребёнка: Самовольников Мирон Федорович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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