Самовольникова (Костюкова) Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1836
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1857
Сын: Самовольников Иван Миронович
Отец ребёнка: Самовольников Мирон Федорович
Рождение ребёнка
29.01.1859
Сын: Самовольников Иван Миронович
Отец ребёнка: Самовольников Мирон Федорович
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Самовольникова Мария Мироновна
Отец ребёнка: Самовольников Мирон Федорович
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1870
Дочь: Язева (Самовольникова) Татьяна Мироновна
Отец ребёнка: Самовольников Мирон Федорович
Смерть
Неизвестно