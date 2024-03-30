Самовольников Мирон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1836
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1857
Сын: Самовольников Иван Миронович
Мать ребёнка: Самовольникова (Костюкова) Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
29.01.1859
Сын: Самовольников Иван Миронович
Мать ребёнка: Самовольникова (Костюкова) Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Самовольникова Мария Мироновна
Мать ребёнка: Самовольникова (Костюкова) Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1870
Дочь: Язева (Самовольникова) Татьяна Мироновна
Мать ребёнка: Самовольникова (Костюкова) Мария Кирилловна
Смерть
Неизвестно