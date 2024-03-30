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Самовольников Мирон Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1836

Отец: Самовольников Федор Борисович-Иванович

Мать: Самовольникова Ксения Платоновна-Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самовольникова (Костюкова) Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
11.11.1857

Сын: Самовольников Иван Миронович

Мать ребёнка: Самовольникова (Костюкова) Мария Кирилловна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.01.1859

Сын: Самовольников Иван Миронович

Мать ребёнка: Самовольникова (Костюкова) Мария Кирилловна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Самовольникова Мария Мироновна

Мать ребёнка: Самовольникова (Костюкова) Мария Кирилловна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1870

Дочь: Язева (Самовольникова) Татьяна Мироновна

Мать ребёнка: Самовольникова (Костюкова) Мария Кирилловна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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