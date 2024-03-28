Костюков Кирилл Касьянович(Петрович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.03.1836
Рождение ребёнка
05.06.1842
Мать ребёнка: Костюкова (Стерлягова) Мария Селиверстовна
Рождение
01.11.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костюкова Татиана Кирилловна
Мать ребёнка: Костюкова (Стерлягова) Мария Селиверстовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно