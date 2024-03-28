Костюков Кирилл Касьянович(Петрович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюков Кирилл Касьянович(Петрович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.03.1836

Дочь: Самовольникова (Костюкова) Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Костюкова (Стерлягова) Мария Селиверстовна

Рождение ребёнка
05.06.1842

Сын: Костюков Петр Кириллович

Мать ребёнка: Костюкова (Стерлягова) Мария Селиверстовна

Рождение
01.11.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костюкова Татиана Кирилловна

Мать ребёнка: Костюкова (Стерлягова) Мария Селиверстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюкова (Стерлягова) Мария Селиверстовна

Смерть
Неизвестно

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