Костюкова (Стерлягова) Мария Селиверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти29.07.1859
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костюкова Татиана Кирилловна
Отец ребёнка: Костюков Кирилл Касьянович(Петрович)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1836
Дочь: Самовольникова (Костюкова) Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Костюков Кирилл Касьянович(Петрович)
Рождение ребёнка
05.06.1842
Отец ребёнка: Костюков Кирилл Касьянович(Петрович)
Смерть
29.07.1859