Костюкова (Стерлягова) Мария Селиверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюкова (Стерлягова) Мария Селиверстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

29.07.1859

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Стерлягов Селиверст Павлович

Мать: Стерлягова (Чанникова) Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костюкова Татиана Кирилловна

Отец ребёнка: Костюков Кирилл Касьянович(Петрович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюков Кирилл Касьянович(Петрович)

Рождение ребёнка
31.03.1836

Дочь: Самовольникова (Костюкова) Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Костюков Кирилл Касьянович(Петрович)

Рождение ребёнка
05.06.1842

Сын: Костюков Петр Кириллович

Отец ребёнка: Костюков Кирилл Касьянович(Петрович)

Смерть
29.07.1859

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