Кривогин Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения06.06.1926
Дата смерти02.12.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1926
Бракосочетание
05.12.1948
Жена: Кривогина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.06.1956
Сын: Кривогин Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Кривогина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривогин Геннадий Тимофеевич
Мать ребёнка: Кривогина Мария Ивановна
Смерть
02.12.2008