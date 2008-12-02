Кривогин Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривогин Тимофей Иванович

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Место рождения

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

06.06.1926

Дата смерти

02.12.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1926

Отец: Кривогин Иван Анфимович

Мать: Кривогина Акулина Максимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
05.12.1948

Жена: Кривогина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
26.06.1956

Сын: Кривогин Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Кривогина Мария Ивановна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривогин Геннадий Тимофеевич

Мать ребёнка: Кривогина Мария Ивановна

Смерть
02.12.2008
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