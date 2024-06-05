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Кривогин Сергей Иванович

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Место рождения

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

07.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Кривогин Иван Анфимович

Мать: Кривогина (Балуцких) Акулина Максимовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
07.08.1942
Перекопка, Клетский муниципальный район, Волгоградская область
Донесение о безвозвратных потерях Воинское звание: мл. сержант Должность: ком. отделения Последнее место службы: 321 сд Дата выбытия: 07.08.1942 Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Стал... Показать все

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