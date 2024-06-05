Кривогин Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти07.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Смерть
07.08.1942
Перекопка, Клетский муниципальный район, Волгоградская область
Донесение о безвозвратных потерях Воинское звание: мл. сержант Должность: ком. отделения Последнее место службы: 321 сд Дата выбытия: 07.08.1942 Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Стал... Показать все