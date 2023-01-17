Кривогина (Балуцких) Акулина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривогина (Балуцких) Акулина Максимовна

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Место рождения

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

03.03.1899

Дата смерти

13.02.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.06.1926

Сын: Кривогин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Кривогин Иван Анфимович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривогин Иван Анфимович

Смерть
13.02.1983
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