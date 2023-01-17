Кривогина (Балуцких) Акулина Максимовна
Место рождения
Дата рождения03.03.1899
Дата смерти13.02.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1926
Сын: Кривогин Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Кривогин Иван Анфимович
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1983