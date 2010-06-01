Кривогина (Фильчакова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривогина (Фильчакова) Мария Ивановна

Кривогина (Фильчакова) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1926

Дата смерти

01.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1926

Отец: Фильчаков Иван Назарович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.12.1948

Муж: Кривогин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
26.06.1956

Сын: Кривогин Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Кривогин Тимофей Иванович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривогин Геннадий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кривогин Тимофей Иванович

Смерть
01.06.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close