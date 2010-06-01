Кривогина (Фильчакова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1926
Дата смерти01.06.2010
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1926
Отец: Фильчаков Иван Назарович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.12.1948
Рождение ребёнка
26.06.1956
Сын: Кривогин Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Кривогин Тимофей Иванович
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривогин Геннадий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кривогин Тимофей Иванович
Смерть
01.06.2010