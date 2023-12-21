Гультяев Андрей Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти15.02.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.04.1877 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Гультяева Анна Климентьевна
Рождение ребёнка
19.11.1881 ст.
Сын: Гультяев Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Гультяева Анна Климентьевна
Рождение ребёнка
21.04.1885 ст.
Дочь: Гультяева Александра Андреевна
Мать ребёнка: Гультяева Анна Климентьевна
Смерть
15.02.1897 ст.