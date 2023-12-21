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Гультяев Андрей Антонович

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

15.02.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
03.04.1877 ст.

Жена: Гультяева Анна Климентьевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Гультяев Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Гультяева Анна Климентьевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1881 ст.

Сын: Гультяев Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Гультяева Анна Климентьевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.04.1885 ст.

Дочь: Гультяева Александра Андреевна

Мать ребёнка: Гультяева Анна Климентьевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
15.02.1897 ст.
Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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