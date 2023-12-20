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Гультяев Фёдор Андреевич

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Гультяев Андрей Антонович

Мать: Гультяева Анна Климентьевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
31.01.1900 ст.

Жена: Гультяева (Киселёва) Акулина Тихоновна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.10.1900 ст.

Дочь: Гультяева Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Гультяева (Киселёва) Акулина Тихоновна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.08.1902 ст.

Дочь: Гультяева Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Гультяева (Киселёва) Акулина Тихоновна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.10.1904 ст.

Сын: Гультяев Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Гультяева (Киселёва) Акулина Тихоновна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.03.1910 ст.

Дочь: Гультяева Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: Гультяева (Киселёва) Акулина Тихоновна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.03.1913 ст.

Сын: Гультяев Иосиф Фёдорович

Мать ребёнка: Гультяева (Киселёва) Акулина Тихоновна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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