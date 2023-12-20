Гультяев Фёдор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
31.01.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.10.1900 ст.
Дочь: Гультяева Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Гультяева (Киселёва) Акулина Тихоновна
Рождение ребёнка
08.08.1902 ст.
Дочь: Гультяева Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Гультяева (Киселёва) Акулина Тихоновна
Рождение ребёнка
03.10.1904 ст.
Мать ребёнка: Гультяева (Киселёва) Акулина Тихоновна
Рождение ребёнка
16.03.1910 ст.
Дочь: Гультяева Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: Гультяева (Киселёва) Акулина Тихоновна
Рождение ребёнка
24.03.1913 ст.
Мать ребёнка: Гультяева (Киселёва) Акулина Тихоновна
Смерть
Неизвестно