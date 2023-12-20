Гультяева Анна Климентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти11.03.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Слесарева (Гультяева) Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Гультяев Сергей Константинович
Рождение ребёнка
06.07.1876 ст.
Сын: Гультяев Прокофий Сергеевич
Отец ребёнка: Гультяев Сергей Константинович
Бракосочетание
03.04.1877 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Гультяев Андрей Антонович
Рождение ребёнка
19.11.1881 ст.
Сын: Гультяев Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Гультяев Андрей Антонович
Рождение ребёнка
21.04.1885 ст.
Дочь: Гультяева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Гультяев Андрей Антонович
Смерть
11.03.1910 ст.