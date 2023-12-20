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Гультяева Анна Климентьевна

Место рождения

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

11.03.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Сергей Константинович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Слесарева (Гультяева) Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Гультяев Сергей Константинович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1876 ст.

Сын: Гультяев Прокофий Сергеевич

Отец ребёнка: Гультяев Сергей Константинович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
03.04.1877 ст.

Муж: Гультяев Андрей Антонович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Гультяев Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Гультяев Андрей Антонович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1881 ст.

Сын: Гультяев Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Гультяев Андрей Антонович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.04.1885 ст.

Дочь: Гультяева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Гультяев Андрей Антонович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
11.03.1910 ст.
Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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