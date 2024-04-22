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Гультяева Александра Андреевна

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

21.04.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1885 ст.

Отец: Гультяев Андрей Антонович

Мать: Гультяева Анна Климентьевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1903 ст.

Муж: Гультяев Феоктист Матвеевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.01.1904 ст.

Сын: Гультяев Степан Феоктистович

Отец ребёнка: Гультяев Феоктист Матвеевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.02.1908 ст.

Сын: Гультяев Анисим Феоктистович

Отец ребёнка: Гультяев Феоктист Матвеевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1911 ст.

Дочь: Гультяева Евгения Феоктистовна

Отец ребёнка: Гультяев Феоктист Матвеевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.05.1914 ст.

Дочь: Гультяева Лукерья Феоктистовна

Отец ребёнка: Гультяев Феоктист Матвеевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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